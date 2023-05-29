Директор лейбла Enjoy Records Игорь Тарнопольский был продюсером Джамалы 11 лет. В июне 2021-го она разорвала сотрудничество и полностью изменила менеджмент, а он обвинил ее в манипуляциях и шантаже. Это до сих пор трудная тема для певицы.

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Джамала прокомментировала скандальный разрыв с продюсером

Это очень трудная для меня тема. Так как мы разошлись с Игорем, это не входит ни в какие ни этические, ни профессиональные рамки вообще. К сожалению. Так долго работать, и с моей стороны я пыталась сделать акценты только на хороших кейсах, которые у нас были. И они были,

– коротко прокомментировала Джамала.

Она также добавила, что точку в скандале не поставили, он продолжается уже в судебном порядке.

Кстати говоря, Игорь Тарнопольский и лейбл Enjoy Records раскручивали еще и LAUD. Певец жаловался, что продюсер бросил его и уехал за границу, не помогал, не поддерживал. Кроме того, по контракту у него был запрет на выпуск новых треков.

Что известно о разрыве Джамалы с продюсером