Директор лейбла Enjoy Records Игорь Тарнопольский был продюсером Джамалы 11 лет. В июне 2021-го она разорвала сотрудничество и полностью изменила менеджмент, а он обвинил ее в манипуляциях и шантаже. Это до сих пор трудная тема для певицы.
К теме Джамала, Осадчая, Мишина и другие звезды поздравили Киев с Днем города: "Будь сильным и несокрушимым"
Джамала прокомментировала скандальный разрыв с продюсером
Это очень трудная для меня тема. Так как мы разошлись с Игорем, это не входит ни в какие ни этические, ни профессиональные рамки вообще. К сожалению. Так долго работать, и с моей стороны я пыталась сделать акценты только на хороших кейсах, которые у нас были. И они были,
– коротко прокомментировала Джамала.
Она также добавила, что точку в скандале не поставили, он продолжается уже в судебном порядке.
Что известно о разрыве Джамалы с продюсером
- В августе с ютуб-канала Джамалы исчезли все клипы за последние три года. В сети предполагали, что это дело рук ее экс-продюсера Игоря Тарнопольского.
- Через несколько дней певица опровергла слухи и заявила, что в июне этого года полностью изменила менеджмент, поэтому восстанавливает доступ к своему ютубу.
- Сам Игорь Тарнопольский намекал на шантаж и манипуляции со стороны Джамалы. Более того, он обижался на экс-подопечную за то, что после 11 лет работы она ушла от него резко и без предупреждений, но уверял, что никогда не причинит вреда ее проекту и не будет запрещать исполнять песни, написанные в сотрудничестве.
- "Как и в любом разводе, обе стороны где-то недовольны тем, как это было", – заключал Игорь Тарнопольский.