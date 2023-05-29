Директор лейблу Enjoy Records Ігор Тарнопольський був продюсером Джамали 11 років. У червні 2021-го вона розірвала співпрацю й повністю змінила менеджмент, а він звинуватив її в маніпуляціях і шантажі. Це досі важка тема для співачки.

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Джамала прокоментувала скандальний розрив з продюсером

Це дуже важка для мене тема. Так як ми розійшлися з Ігорем, це не входить ні в які ні етичні, ні професійні рамки взагалі. На жаль. Так довго працювати, і з мого боку я намагалася зробити акценти тільки на хороших кейсах, які в нас були. І вони були,

– коротко прокоментувала Джамала.

Вона також додала, що крапку у скандалі не поставили, він триває вже в судовому порядку.

До речі, Ігор Тарнопольський та лейбл Enjoy Records розкручували ще й LAUD. Співак скаржився, що продюсер кинув його і поїхав за кордон, не допомагав, не підтримував. Крім того, за контрактом у нього була заборона на випуск нових треків.

Що відомо про розрив Джамали з продюсером