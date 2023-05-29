Директор лейблу Enjoy Records Ігор Тарнопольський був продюсером Джамали 11 років. У червні 2021-го вона розірвала співпрацю й повністю змінила менеджмент, а він звинуватив її в маніпуляціях і шантажі. Це досі важка тема для співачки.
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Джамала прокоментувала скандальний розрив з продюсером
Це дуже важка для мене тема. Так як ми розійшлися з Ігорем, це не входить ні в які ні етичні, ні професійні рамки взагалі. На жаль. Так довго працювати, і з мого боку я намагалася зробити акценти тільки на хороших кейсах, які в нас були. І вони були,
– коротко прокоментувала Джамала.
Вона також додала, що крапку у скандалі не поставили, він триває вже в судовому порядку.
Що відомо про розрив Джамали з продюсером
- У серпні з ютуб-каналу Джамали зникли всі кліпи за останні три роки. У мережі припускали, що це справа рук її експродюсера Ігоря Тарнопольського.
- За кілька днів співачка спростувала чутки й заявила, що в червні цього року повністю змінила менеджмент, тому відновлює доступ до свого ютубу.
- Сам Ігор Тарнопольський натякав на шантаж і маніпуляції з боку Джамали. Ба більше, він ображався на експідопічну за те, що після 11 років роботи вона пішла від нього різко й без жодних попереджень, але запевняв, що ніколи не заподіє шкоди її проєкту й не заборонятиме виконувати пісні, написані у співпраці.
- "Як і в будь-якому розлученні, обидві сторони десь незадоволені тим, як це було", – підсумовував Ігор Тарнопольський.