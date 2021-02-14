Популярний український гурт "Бумбокс" у День святого Валентина презентував нову пісню про кохання "Жаль" і оприлюднив зворушливий кліп. Автором слів треку став лідер колективу Андрій Хливнюк.

Вокаліст зізнався, що створив пісню "Жаль" з двох віршів – "Жаль", який написав ще два роки тому, і "Ехать к тебе", який "народився" навесні минулого року. Натомість музика, яка чудово подружилась з текстом, з'явилась впродовж літніх репетицій.

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Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк наголосив, що пісня "Жаль" написана в стилістиці ранніх записів 2004-2009 років, адже в її аранжуванні домінують вокал, гітара і діджеінг. Інші музиканти теж переконані, що новий трек, як машина часу, переносить їх на 15 років назад.

Пісня "Жаль" – це одна з пісень, під які хочеться повертатись до найрідніших. Просто їхати в бік тих, хто нам небайдужі,

– прокоментував Андрій Хливнюк.

Режисер Стас Гуренко, який працював над кліпом на пісню "Жаль", розповів, що прагнув показати дороги й вулиці, якими умовний герой їде до своєї любові. Вони зумисне зняли впізнавані вулиці Києва, аби прихильники побачили знайомі місця, в яких їх переповнювало чи то кохання, чи то сум.

Бумбокс – Жаль: слухайте пісню і дивіться відео онлайн

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