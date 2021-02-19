Джамала захопила новими світлинами з молодшим сином
Після декретної відпустки та відпочинку за кордоном співачка Джамала повернулася до щоденних зйомок і творчості. Однак для дітей зірка завжди знаходить час. Вона показала зворушливу зустріч з молодшим сином Селім-Гіраєм.
Джерело:інстаграм Джамали
У п'ятницю, 19 лютого, молодшому нащадку артистки виповнюється вісім місяців. Впродовж всього цього часу Джамала була поряд з малюком та навіть годувала його грудьми за лаштунками концерту. Однак у новому році вона відновила шалений ритм життя, тому присвячує себе рідним вже після зйомок і виступів.
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Фото Джамали з молодшим сином
Перед камерою співачка постала у звабливому светрі з оголеними плечима та чорних штанах палаццо. У цьому образі вона нещодавно записала нове відео з музикантами, яке пообіцяла невдовзі представити публіці. З вишуканою зачіскою і розкішним макіяжем вона сиділа на підлозі у вітальні й обіймала маленького Селім-Гірая.
Хлопчик був одягнений в оксамитовий костюм зеленого кольору – кофту та штанці. Він ніжно пригорнувся до мами, обернувшись до камери спиною. Нагадаємо, що обличчя восьмимісячного сина Джамала наразі не показує публіці.
Допис вона доповнила рядками з пісні "Вірю в тебе", яку презентувала на початку січня. Схоже, чуттєву композицію вона присвятила саме молодшому сину.
"Ти станеш дорослим, але пам‘ятай: я поряд навічно. У серці шукай. Одна за одною хвилі пройдуть. Настане і твій час відправитись в путь. Знаю, ти зможеш змінити цей світ. Лише добротою. Моя віра летить. Вірю в тебе", – написала виконавиця.
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Більше про молодшого сина Джамали:
- наприкінці січня співачка з Семіл-Гіраєм відпочивала в Єгипті;
- в день, коли малюку виповнилося сім місяців, зіркова мама замилувала мережу фотографією з сином і чоловіком;
- артистка влаштовувала прогулянки з сином зимовим Києвом.
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