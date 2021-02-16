Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала зачарувала мережу елегантним образом. Для зйомок інтерв'ю знаменитість обрала стильний бежевий костюм.

Джамала вкотре заінтригувала прихильників. Вона розповіла, що дала велике інтерв'ю, яке зовсім скоро зможуть побачити усі охочі. Та знаменитість не розсекречувала, з ким саме спілкувалася.

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Стильний образ Джамали

Артистка позувала на тлі неймовірного красивого засніженого міста. Вона постала перед камерою в костюмі бежевого кольору, який складався з широких штанів та подовженого піджака. Також Джамала одягнула красиву блузку зі спокусливим декольте.

Такий look вона поєднала зі взуттям на високих підборах. Волосся знаменитість вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів образ співачки прикрашали ланцюжки та каблучка.

Джамала, як завжди, мило усміхалася та виглядала бездоганно. Такий колір їй дуже пасує і створює ніжний, романтичний образ.



Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали



Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали



Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали



Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали



Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали

У коментарях підписники виконавиці зазначають, що вона дуже добре виглядає.