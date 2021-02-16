Джамала зачарувала елегантним образом у бежевому костюмі: фото
Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала зачарувала мережу елегантним образом. Для зйомок інтерв'ю знаменитість обрала стильний бежевий костюм.
Джерело:інстаграм Джамали
Джамала вкотре заінтригувала прихильників. Вона розповіла, що дала велике інтерв'ю, яке зовсім скоро зможуть побачити усі охочі. Та знаменитість не розсекречувала, з ким саме спілкувалася.
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Стильний образ Джамали
Артистка позувала на тлі неймовірного красивого засніженого міста. Вона постала перед камерою в костюмі бежевого кольору, який складався з широких штанів та подовженого піджака. Також Джамала одягнула красиву блузку зі спокусливим декольте.
Такий look вона поєднала зі взуттям на високих підборах. Волосся знаменитість вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів образ співачки прикрашали ланцюжки та каблучка.
Джамала, як завжди, мило усміхалася та виглядала бездоганно. Такий колір їй дуже пасує і створює ніжний, романтичний образ.
Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали
Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали
Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали
Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали
Стильний look Джамали / Фото з інстаграму Джамали
У коментарях підписники виконавиці зазначають, що вона дуже добре виглядає.
- У вас дуже теплий образ! Чудово виглядаєте!
- Красуня!
- Ви така мила та красива!
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