Співачка Джамала нещодавно вирушила на відпочинок в Єгипет з молодшим сином Селім-Гіраєм. Для малюка це вже третя закордонна поїздка.

Джерело: інстаграм Джамали

Зіркова матуся влаштувала милу фотосесію з хлопчиком на території розкішного п'ятизіркового готелю в місті Шарм-еш-Шейх.

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Фото Джамали з молодшим сином у Єгипті

Якщо дворічний Емір залишився в Україні з батьком, то семимісячний Селім-Гірай, якого співачка годує грудьми, полетів у відпустку разом зі знаменитою мамою. Схоже, він легко переносить мандрівки літаком, адже вже встиг побувати в Туреччині, а в Єгипті вже вдруге.

З молодшим сином на руках Джамала позувала на узбережжі Червоного моря. Вона постала в легкому костюмі кольору хакі, який складався з широких штанів з високою талією та сорочки. Під нього зірка одягла чорний купальник, тому дозволила собі розстебнути верх вбрання.

Образ артистка довершила світлими капцями та масивними сонцезахисними окулярами, за якими приховала обличчя без макіяжу. Волосся вона зібрала в низький хвіст, а на руках тримала Селім-Гірая. Для сина виконавиця підібрала біде боді, сині шкарпетки та кепку.



Джамала з молодшим сином у Єгипті / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала з молодшим сином у Єгипті / Фото Instagram / @jamalajaaa