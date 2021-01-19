Джамала замилувала мережу фотографією з сином і чоловіком
Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала поділилася миловидним сімейним кадром. Вона привітала молодшого сина Селіма-Гірая з 7 місяцями від дня народження.
Джамала обожнює проводити час із сім'єю. Вона отримує задоволення від материнства і щаслива, що має змогу виховувати двох синів. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість вкотре поширила красивий знімок, де позує з найріднішими.
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Нове сімейне фото Джамали
Артистка оприлюднила чорно-білу фотографію, якою зачарувала прихильників. Джамала постала перед камерою разом з коханим і молодшим сином Селімом-Гіраєм. Виконавиця вдруге стала мамою 19 червня 2020 року. У вівторок, 19 січня 2021 року, хлопчику виповнилося 7 місяців. Саме з цієї нагоди зіркова матуся поділилася зворушливим фото.
Син знаменитості позував на руках у свого тата. Сеїт-Бекір неймовірно щасливий, на його обличчі сяє щира усмішка. Джамала також усміхається. Вона з ніжністю дивиться на руку синочка, яку він притиснув до неї.
"Сім місяців подвійної любові", – написала в публікації співачка.
Джамала з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Джамали
У коментарях прихильники виконавиці вітають маленького Селіма-Гірая та залишають приємні слова на адресу сім'ї.
- Вітаю! Нехай росте здоровенький і найщасливіший!
- Вітаю маленького Селіма-Гірая!
- Неймовірні!
- Шикарне фото!
- Щастя усій вашій сім'ї!
- Яке ніжне фото!
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