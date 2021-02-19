После декретного отпуска и отдыха за границей певица Джамала вернулась к ежедневным съемкам и творчеству. Однако для детей звезда всегда находит время. Она показала трогательную встречу с младшим сыном Селим-Гираем.

В пятницу, 19 февраля, младшему сыну артистки исполняется восемь месяцев. На протяжении всего этого времени Джамала была рядом с малышом и даже кормила его грудью за кулисами концерта. Однако в новом году она восстановила бешеный ритм жизни, поэтому посвящает себя родным уже после съемок и выступлений.

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Фото Джамалы с младшим сыном

Перед камерой певица предстала в соблазнительном свитере с обнаженными плечами и черных брюках палаццо. В этом образе она недавно записала новое видео с музыкантами, которое пообещала вскоре представить публике. С изысканной прической и роскошным макияжем она сидела на полу в гостиной и обнимала маленького Селим-Гирая.

Мальчик был одет в бархатный костюм зеленого цвета – кофту и штанишки. Он нежно прижался к маме, обернувшись к камере спиной. Напомним, что лицо восьмимесячного сына Джамала пока не показывает публике.

Сообщение она дополнила строками из песни "Вірю в тебе", которую презентовала в начале января. Похоже, чувственную композицию она посвятила именно младшему сыну.

"Ты станешь взрослым, но помни: я рядом навечно. В сердце ищи. Одна за другой волны пройдут. Наступит и твое время отправиться в путь. Знаю, ты сможешь изменить этот мир. Лишь добротой. Моя вера летит. Верю в тебя", - написала исполнительница.

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