Джамала зізналася, як обманула організаторів Євробачення для підтримки України: "Приховувала це"
Джерело:Джамала
Співачка Джамала, яка разом з іншими українськими зірками відкривала фінал Євробачення-2023. Тепер артистка розповіла правду про підготовку до шоу. Зірка зізналася, що мала певний задум, тож обманювала організаторів конкурсу.
Вже після завершення пісенного конкурсу виконавиця розповіла підписникам в Instagram, який саме був її план. Виявилося, що Джамала просто дуже хотіла підтримати Україну, але боялася, що тоді цю частину взагалі виріжуть з ефіру.
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Тому українська співачка до останнього приховувала від організаторів, що вона задумала зробити у фіналі свого номеру.
Вже коли Джамала вийшла на сцену та виконала свою пісню "1944", яка принесла їй перемогу на Євробаченні-2016, вона прокричала зі сцени у Ліверпулі заклик: "Слава Україні! Героям слава!"
За її словами, на Євробаченні-2023 вона хвилювалася, щоб цей шматок не вирізали з ефіру. "На всіх прогонах приховувала фінал пісні. Хвилювалася, що виріжуть", – поділилася Джамала.
Джамала розповіла про свій задум / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Але попри переживання співачки, організатори підтримали її та не стали вирізати цей момент з ефіру. "Дякую, UK, що залишили в ефірі", – написала зірка у соцмережах.
Джамала розповіла про свій задум / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Зауважимо, під час параду прапорів виступали українські зірки Євробачення – Джамала, Go_A, Тіна Кароль. Вони виконували пісні, з якими свого часу представляли країну. А сцену відкрили минулорічні переможці Kalush Orchestra.
Що відомо про фінал Євробачення
- Грандіозний фінал Євробачення-2023 відбувся у суботу, 13 травня. Пісенний конкурс мав проходити в Україні, але через війну проходив від імені України у Великій Британії.
- Сцену фіналу конкурсу підкорювало 26 країн – по 10 учасників з першого та другого півфіналів, представники країни-переможця минулого року (Україна) й представники країн-засновниць "Великої п'ятірки" – Франції, Іспанії, Італії, Великої Британії та Німеччини.
- Переможницею Євробачення-2023 усьоме стала Швеція – її представницею вдруге була співачка Лорін. Вперше вона взяла участь в конкурсі у 2012 році та теж принесла країні перемогу.
- Україну презентував гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Музиканти посіли 6 місце, отримавши 243 бали.