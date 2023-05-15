Уже после завершения Евровидения исполнительница рассказала подписчикам в Instagram, какой сам был ее план. Оказалось, что Джамала просто очень хотела поддержать Украину, но боялась, что эту часть вообще вырежут из эфира.

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Потому украинская певица до последнего скрывала от организаторов, что она задумала сделать в финале своего номера.

Когда Джамала вышла на сцену и исполнила свою песню "1944", которая принесла ей победу на Евровидении-2016, она прокричала со сцены в Ливерпуле призыв: "Слава Украине! Героям слава!".

По ее словам, на Евровидении-2023 она беспокоилась, чтобы этот кусок не вырезали из эфира. "На всех прогонах скрывала финал песни. Волновалась, что вырежут", – поделилась Джамала.



Джамала рассказала о своем замысле / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Но, несмотря на переживания певицы, организаторы поддержали ее и не стали вырезать этот момент из эфира. "Спасибо, UK, что оставили в эфире", – написала звезда в соцсетях.



Джамала рассказала о своем замысле / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Заметим, во время парада флагов выступали украинские звезды Евровидение – Джамала, Go_A, Тина Король. Они исполняли песни, с которыми в свое время представляли страну. А сцену открыли прошлогодние победители Kalush Orchestra.

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