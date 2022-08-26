Джамала потішила шанувальників прем'єрою нової пісні. Співачка "заколабила" з репером Freel і презентувала трек про закінчення війни.
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Джамала випустила пісню "Коли закінчаться війни"
Виконавці презентували емоційну композицію, де роздумують про час, коли закінчаться війни. Джамала та Freel також випустили анімаційний кліп, де показали російську армію у вигляді зомбі, українських героїв та кадри наслідків російського терору.
Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: "Ми перемогли, війна закінчилася". Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б’ємося за своїх. За свій дім,
– поділилась Джамала.
Репер Freel розповів, про кого він з Джамалою написав трек. Він зауважив, що росія має припинити не лише війну проти України, але й решта її загарбницьких воєн.
"Це пісня про всіх нас: вільних, незламних, непереможних. Вона про тих, що першими виходять на Майдан, коли коїться несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій або в тилу. Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало".
Джамала і Freel – "Коли закінчаться війни": дивіться відео онлайн
Останні прем'єри українських виконавців
- Ярмак з колегою TOF і перезаписав легендарний хіт "22", відомий за словами "Моя страна не упадёт на колени". Цю пісню він випустив 2014 року російською, на ній виросли чимало воїнів, а тепер трек звучить українською.
- Надя Дорофєєва випустила свою першу сольну україномовну пісню. Трек "Крапають" для зірки написали Jerry Heil та Іван Клименко.
- Jerry Heil також презентувала новинку. Вона записала разом з мамою першу "відеоколаборацію", заспівавши пісню-баладу "Несестри".
Текст пісні "Коли закінчаться війни"
Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер
Слова уміють пробивати тіло, наче маузер
Люди не страуси — якщо ти не ховаєш голову в пісок
Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО
Ми бачимось з своїми тільки під судами
Бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані
Тримай удари — мене учили так книжки
І це найкращі з моїх вчителів і шкіл
Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікоть
Дивлюся вгору — бачу тих, хто назавжди закрив повіки
Ти чуєш це — і зразу на шкірі встали сироти
І нутрощі підказують — словам цим можна вірити
Люди не риби, бо люди мають голос
Запам'ятай, люди не риби — люди не голі
Люди не риби, бо люди мають вибір
Бо мають мову, а в моєї мови великий калібр
Коли закінчаться війни
Коли замовкнуть гармати
Ми всі на вулицю вийдем
І будем разом співати
Куди поділись з цього дому двері і шибки?
Я бачу Сонця схід і знову він червоний і липкий
Я був малий, коли я спробував на смак цю землю
І раптом град накрив поля і стало темно
Я сам себе зробив, сам себе виховав
Глибоко дихаю, коли всередині вирує віхола
Настане день — ми підемо, лишивши слід
І Карфаген впаде, а поки потяги ідуть на Схід
Коли закінчаться війни
Коли замовкнуть гармати
Ми всі на вулицю вийдем
І будем разом співати
Коли закінчаться війни
Коли замовкнуть гармати
Ми всі на вулицю вийдем
І будем разом співати