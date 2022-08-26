Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опублікував нове відео на особистій сторінці, яке записав на тлі пошкодженої державної адміністрації. Він показав кадри з Харкова, куди приїхав після Дня Незалежності.

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Святослав Вакарчук розповів, як живе Харків

Музикант пригадав Харків на початку великої війни. На його думку, місто дуже змінилося за пів року військової агресії росії.

Я пам'ятаю, як пів року тому стояв на цій площі, і було чутно вибухи снарядів. Ракети влучали в будинки в центрі міста. І це був тільки початок російської повномасштабної агресії проти України. Сьогодні Харків вже зовсім інший,

– поділився Вакарчук.

Співак додав, що продовжив свій марафон Race for Ukraine та пробіг 12 кілометрів Харковом. Він розповів, яке враження на нього справило місто.

"Дуже чисто. Вулиці прибирають. Магазини потрохи відкриваються. У кафе зранку сидять люди, які насолоджуються ранковим ще літнім сонцем. Як каже Сергій Жадан, над місто майорять українські прапори. Але до миру ще далеко".

Святослав Вакарчук зауважив, що українцям слід докласти багато зусиль, щоб міста повернулись до мирного життя, а окуповані території були звільнені. "Але я впевнений, що українці обов'язково це зроблять. В нас живе той дух свободи, який рухає нами, який приведе нас до перемоги".

Святослав Вакарчук показав відео з Харкова:

У коментарях шанувальники підтримали музиканта та подякували за новини з міста:

"Дякую вам! Я харків'янка, зараз живу за кордоном, щодня душа болить за рідне місто й за всю Україну. Але я вірю в нашу перемогу";

"Дякую за моє улюблене місто! Ви так багато зараз переїжджаєте, сили вам та наснаги! Бережіть себе!!! Ви дуже люблячий громадяни України!!! І Україна любить вас!";

"Так, українці – вільні люди, для яких свобода важлива, як життя";

"Дякуємо за підтримку Харкова і харків'ян";

"Славо, дякуємо вам! Ви не забуваєте нікого. Сумую за своїм містом. В сусідній будинок біля вас водила маленьку доню на співи, малювання, англійську… ніби з іншого життя. Зараз просто до сліз, яке все до болю рідне… Нехай Господь допоможе вам все встигнути, дасть сил та мужності. Любимо вас".

Додамо, нещодавно кадрами з Харкова ділився артист Фоззі з гурту ТНМК. Він показував, як змушені спати жителі міста, щоб вберегтися від постійних обстрілів.