Пісня, яка була гімном Євромайдану, 25 серпня 2022 року отримала нове життя. Свій головний хіт "22", написаний до 22 річниці незалежності, Ярмак презентував українською. Тепер він називається "Моя країна".

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Ярмак перевипустив українською свій хіт "Моя страна не упадёт на колени"

На пісні "22" виросли сотні тисяч воїнів і борців, які сьогодні захищають нашу країну. Сподіваюсь, ця пісня допоможе на світлих цінностях вирости новому поколінню, яке розбудує нашу прекрасну державу до рівня однієї з кращих у світі,

– пояснив свій меседж Ярмак.

Він додав, що гордий жити з людьми, які неодмінно переможуть кровожерливого ворога.

"Нова епоха, але старий біль та незмінна любов і віра в нашу прекрасну країну. Незважаючи на всю складність моменту, я щасливий жити серед таких прекрасних людей, які приречені на перемогу", – написав Ярмак.

Yarmak, TOF – Моя країна: дивіться відео онлайн

Як мережа відреагувала на новий хіт Ярмака "Моя країна"