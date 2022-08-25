"Колаборацію" з мамою Людмилою артистка представила у День Незалежності України. Вона зізналась, що мама все життя мріяла співати, тому 24 серпня для неї тепер теж стало особистим, адже вона стала частинкою української музики.

До слова Її мрія була розбита, – Jerry Heil розповіла, як будує кар'єру мами в шоубізі

"З Днем нашої незалежної культури, музики, мови, а отже – нації! Сподіваюся, ви вже почистили плей-листи від окупантських треків, бо у нас з мамою для вас музична листівка! Пісня-балада #НЕСЕСТРИ", – поділилась юна артистка.

20 років мама з батьком займалися м‘ясництвом – тяжкою фізичною працею. І нарешті мені вдалося їх впросити лишити це. Якось вона вам розкаже свою історію у себе на сторінці в інстаграмі. А поки ж ми вирішили показати вам пісню, перш ніж релізити її, щоб зрозуміти, чи захочете ви слухати її в ютюб та інших платформах,

– додала Jerry Heil.

Реакція мережі

Шанувальники дуже позитивно сприйняли новий трек від доньки та матері – в інстаграмі вже близько 50 тисяч вподобань. У коментарях люди зізнаються, що не змогли стримати сліз:

"Ми чекали фіт з мамою";

"Будь ласка, продовжуйте. Пісня до сліз";

"Яна, дякую тобі за твою творчість, ти неймовірна!";

"Немає слів які таланти!!! Які голоси";

"Але гаряче. Неймовірно! З Днем Незалежності!";

"Дуже потужно звучить! Янооо";

"Це найпрекрасніша твоя колаборація, Яночко. Мама розумниця, і ясно, в кого твій чудовий голос вдався. Пісню собі зберегла, обов'язково вивчимо з донечкою";

"Аж мурахи по шкірі побігли";

"Боже, яка ж пісня гарна. Без сліз не обійшлося, бо правда. Україна переможе!";

"Це дуже сильно";

"Боже, здається я буду переслуховувати це 100 разів. Під цей трек можна було б зробити офігенний мультфільм-баладу".

Нагадаємо, що раніше Яна Шемаєва (справжнє ім'я Jerry Heil) переспівала з мамою популярний трек Kupala, який створила у колаборації з Alyona Alyona та німкенею Ela.