Джамала порадовала поклонников премьерой новой песни. Певица "заколобила" с рэпером Freel и представила трек об окончании войны.
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Джамала выпустила песню "Коли закінчаться війни"
Исполнители представили эмоциональную композицию, где размышляют о времени, когда закончатся войны. Джамала и Freel также выпустили анимационный клип, где показали русскую армию в виде зомби, украинских героев и кадры последствий русского террора.
Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: "Мы победили, война кончилась". Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы деремся за своих. За свой дом,
– поделилась Джамала.
Рэпер Freel рассказал, о ком он с Джамалой написал трек. Он отметил, что россия должна прекратить не только войну против Украины, но и остальные ее захватнические войны.
"Это песня обо всех нас: свободных, несгибаемых, непобедимых. Она о тех, что первыми выходят на Майдан, когда творится несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу. Это песня о том же дне, когда мы победим, а россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало".
Джамала и Freel – "Коли закінчаться війни": смотрите видео онлайн
Последние премьеры украинских исполнителей
- Ярмак с коллегой TOF и перезаписал легендарный хит "22", известный по словам "Моя страна не упадет на колени". Эту песню он выпустил в 2014 году на русском, на ней выросли немало воинов, а теперь трек звучит на украинском.
- Надя Дорофеева выпустила свою первую сольную украиноязычную песню. Трек "Крапають" для звезды написали Jerry Heil и Иван Клименко.
- Jerry Heil также представила новинку. Она записала вместе с мамой первую "видеоколлаборацию", исполнив песню-балладу "Несестри".
Текст песни "Коли закінчаться війни"
Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер
Слова уміють пробивати тіло, наче маузер
Люди не страуси — якщо ти не ховаєш голову в пісок
Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО
Ми бачимось з своїми тільки під судами
Бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані
Тримай удари — мене учили так книжки
І це найкращі з моїх вчителів і шкіл
Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікоть
Дивлюся вгору — бачу тих, хто назавжди закрив повіки
Ти чуєш це — і зразу на шкірі встали сироти
І нутрощі підказують — словам цим можна вірити
Люди не риби, бо люди мають голос
Запам'ятай, люди не риби — люди не голі
Люди не риби, бо люди мають вибір
Бо мають мову, а в моєї мови великий калібр
Коли закінчаться війни
Коли замовкнуть гармати
Ми всі на вулицю вийдем
І будем разом співати
Куди поділись з цього дому двері і шибки?
Я бачу Сонця схід і знову він червоний і липкий
Я був малий, коли я спробував на смак цю землю
І раптом град накрив поля і стало темно
Я сам себе зробив, сам себе виховав
Глибоко дихаю, коли всередині вирує віхола
Настане день — ми підемо, лишивши слід
І Карфаген впаде, а поки потяги ідуть на Схід
Коли закінчаться війни
Коли замовкнуть гармати
Ми всі на вулицю вийдем
І будем разом співати
Коли закінчаться війни
Коли замовкнуть гармати
Ми всі на вулицю вийдем
І будем разом співати