"Дякуємо за дружбу з американським народом": Байдени привітали Єлизавету II з ювілеєм правління

Рівно 70 років тому, 2 червня 1953 року, Єлизавета II розпочала правління. З платиновим ювілеєм Її Величність вітають зі всього світу. Президентське подружжя США записало для королеви відеопривітання.

Подружжя зняло привітання у Білому домі. Джо та Джилл привітали королеву з платиновим ювілеєм правління та подякували за дружбу.

До теми Діти, Папа Римський, Джонсон: як королеву Єлизавету II вітають з платиновим ювілеєм правління

Ми з Джилл бажаємо Вашій Величності радісного святкування платинового ювілею. Від імені Сполучених Штатів вітаю королеву Єлизавету II з безпрецедентним 70-річним служінням Великій Британії та Співдружності та дякую за дружбу з американським народом,

– сказав Джо Байден.

Перша леді США одягнула на зйомку ніжно-зелену сукню з квітковим принтом. Серед прикрас на Джилл були лаконічні сережки та підвіска. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовим блиском на губах.

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Нагадаємо, у червні 2021 року Джо та Джилл зустрічалися з Її Величністю. Тоді подружжя приїжджало з офіційним візитом до Великої Британії. Королева приймала Байденів у Віндзорському замку. Вагома зустріч відбулася в рамках саміту G7.

Перед цим Джилл Байден побувала разом з королевою, герцогинею Корнуольською та Кейт Міддлтон в ботанічному саду "Едем", що в графстві Корнуолл. Зустріч організував Борис Джонсон. Тоді Її Величність була усміхненою, зачарувала ніжним образом. Королева часто виходила на публіку, багато розмовляла з присутніми на заходах.

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