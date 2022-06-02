"Дякуємо за дружбу з американським народом": Байдени привітали Єлизавету II з ювілеєм правління
Джерело:твітер Джо Байдена
Рівно 70 років тому, 2 червня 1953 року, Єлизавета II розпочала правління. З платиновим ювілеєм Її Величність вітають зі всього світу. Президентське подружжя США записало для королеви відеопривітання.
Подружжя зняло привітання у Білому домі. Джо та Джилл привітали королеву з платиновим ювілеєм правління та подякували за дружбу.
До теми Діти, Папа Римський, Джонсон: як королеву Єлизавету II вітають з платиновим ювілеєм правління
Ми з Джилл бажаємо Вашій Величності радісного святкування платинового ювілею. Від імені Сполучених Штатів вітаю королеву Єлизавету II з безпрецедентним 70-річним служінням Великій Британії та Співдружності та дякую за дружбу з американським народом,
– сказав Джо Байден.
Перша леді США одягнула на зйомку ніжно-зелену сукню з квітковим принтом. Серед прикрас на Джилл були лаконічні сережки та підвіска. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовим блиском на губах.
Привітання для Єлизавети II від Байденів: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, у червні 2021 року Джо та Джилл зустрічалися з Її Величністю. Тоді подружжя приїжджало з офіційним візитом до Великої Британії. Королева приймала Байденів у Віндзорському замку. Вагома зустріч відбулася в рамках саміту G7.
Перед цим Джилл Байден побувала разом з королевою, герцогинею Корнуольською та Кейт Міддлтон в ботанічному саду "Едем", що в графстві Корнуолл. Зустріч організував Борис Джонсон. Тоді Її Величність була усміхненою, зачарувала ніжним образом. Королева часто виходила на публіку, багато розмовляла з присутніми на заходах.
Платиновий ювілей правління Єлизавети II: останні новини
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- Урочисті святкування в Лондоні розпочалися 2 червня. Відбувся традиційний військовий парад Trooping the Colour, слідом за яким – проліт сучасних та історичних літаків. Громадськість нетерпляче чекала на вихід членів королівської родини на балкон Букінгемського палацу. Святкування триватимуть до 5 червня.
- Принц Гаррі та Меган Маркл не змогли пропустити урочистості з нагоди ювілею правління королеви. Вони разом з дітьми прилетіли з США до Лондона, однак на балкон не виходили, залишилися поза камерами.