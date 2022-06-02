У Лондоні організували масштабні святкування. Відбувся парад, де була присутня не лише королева, а й інші члени монаршої родини. До привітань приєдналися не лише рідні Її Величності, а й лідери різних країн світу та колеги.

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Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська

"З архівів… Вітаємо нашу платинову королеву та платинову маму!", – лаконічно привітало подружжя.

Борис Джонсон

"Цього тижня радіймо, відзначаючи любов, відданість і лідерство Її Величності королеви", – написав Борис Джонсон у твітері.

Папа Римський

Папа Франциск привітав королеву, надіславши їй телеграму. У документі написав: "З цієї радісної нагоди дня народження Вашої Величності і року платинового ювілею правління, я посилаю сердечні вітання та добрі побажання разом із поновленим запевненням у моїх молитвах, що Всемогутній Бог дарує вам, членам королівської родини та всім людям нації благословення, єдності, процвітання та миру".

Джо та Джилл Байдени

Президенське подружжя США записало для Її Величності відеопривітання. Джо Байден сказав: "Ми з Джилл бажаємо Вашій Величності радісного святкування платинового ювілею. Від імені Сполучених Штатів вітаю королеву Єлизавету II з безпрецедентним 70-річним служінням Великій Британії та Співдружності та дякую за дружбу з американським народом".

Ювілей правління королеви Єлизавети II: головне

Ювілей королеви святкує вся країна з 2 по 5 червня. В Лондоні розпочалися масштабні події з нагоди свята Її Величності. Так, пройшов парад Trooping the Colour, де зібралися члени монаршої родини, британці та гості країни. Слідом за парадом відбувся проліт сучасних та історичних літаків.

У кареті можна було побачити герцогиню Корнуольську, Кейт Міддлтон з дітьми. Їх радісно зустрічали люди, які зібралися на вулицях Лондона, щоб на власні очі побачити урочисте дійство.

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