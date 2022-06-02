Супруги сняли поздравления в Белом доме. Джо и Джилл поздравили королеву с платиновым юбилеем правления и поблагодарили за дружбу.

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Мы с Джилл желаем Вашему Величеству радостного празднования платинового юбилея. От имени Соединенных Штатов поздравляю королеву Елизавету II с беспрецедентным 70-летним служением Великобритании и Содружеству и спасибо за дружбу с американским народом,

– сказал Джо Байден.

Первая леди США надела на съемку нежно-зеленое платье с цветочным принтом. Среди украшений на Джилл были лаконичные серьги и подвеска. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и чудесным блеском на губах.

Поздравления для Елизаветы II от Байденов: смотрите видео онлайн

Напомним, в июне 2021 года Джо и Джилл встречались с Ее Величеством. Тогда супруги приезжали с официальным визитом в Великобританию. Королева принимала Байденов в Виндзорском замке. Весомая встреча состоялась в рамках саммита G7.

Перед этим Джилл Байден побывала вместе с королевой, герцогиней Корнуольской и Кейт Миддлтон в ботаническом саду "Эдем" в графстве Корнуолл. Встреча была организована Борисом Джонсоном. Тогда Ее Величество было улыбающимся, очаровавшим нежным образом. Королева часто выходила на публику, много разговаривала с собравшимися на мероприятиях.

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