Супруги сняли поздравления в Белом доме. Джо и Джилл поздравили королеву с платиновым юбилеем правления и поблагодарили за дружбу.
К теме Дети, Папа Римский, Джонсон: как королеву Елизавету II поздравляют с платиновым юбилеем правления
Мы с Джилл желаем Вашему Величеству радостного празднования платинового юбилея. От имени Соединенных Штатов поздравляю королеву Елизавету II с беспрецедентным 70-летним служением Великобритании и Содружеству и спасибо за дружбу с американским народом,
– сказал Джо Байден.
Первая леди США надела на съемку нежно-зеленое платье с цветочным принтом. Среди украшений на Джилл были лаконичные серьги и подвеска. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и чудесным блеском на губах.
Поздравления для Елизаветы II от Байденов: смотрите видео онлайн
Напомним, в июне 2021 года Джо и Джилл встречались с Ее Величеством. Тогда супруги приезжали с официальным визитом в Великобританию. Королева принимала Байденов в Виндзорском замке. Весомая встреча состоялась в рамках саммита G7.
Перед этим Джилл Байден побывала вместе с королевой, герцогиней Корнуольской и Кейт Миддлтон в ботаническом саду "Эдем" в графстве Корнуолл. Встреча была организована Борисом Джонсоном. Тогда Ее Величество было улыбающимся, очаровавшим нежным образом. Королева часто выходила на публику, много разговаривала с собравшимися на мероприятиях.
Платиновый юбилей правления Елизаветы II: последние новости
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