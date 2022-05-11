Дуже хочу додому, – Позитив зізнався, коли повернеться до Києва, де не був цілих два місяці

Позитива хоч і попереджали про напад Росії, але з Києва він виїхав лише після початку війни. Зараз він разом з мамою на Хмельниччині й до Києва не поспішає. На Заході він встигає і волонтерити, і музикою займатися.

Київщину звільнили від російських окупантів ще 2 квітня, однак влада закликала не повертатися бодай до 9 травня. Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) не поспішає й зараз, хоч дуже скучив за домом.

Повне інтерв'ю зі співаком Біля моєї студії впали уламки літака, – Позитив про виїзд з Києва, волонтерство та Зеленського

Коли Позитив повернеться до Києва

Я вже 2 місяці на Хмельниччині, дуже хочу додому, але наразі не планую. Слухаюсь нашого мера Віталія Кличка, який закликає поки що не повертатися до Києва,

– заявив артист в інтерв'ю 24 каналу.

Він додав, що його життя в Кам'янець-Подільському нічим не відрізнялося б від київського. На Заході України він теж займається музикою і волонтерить.

"Щодо волонтерства, наскільки мені відомо, у столиці з цим все добре. Оскільки у Кам'янці-Подільському багато вимушених переселенців, дітей, то наша акція "Діти-Дітям" продовжуватиметься", – додав Позитив.

у рамках ініціативи "Діти-Дітям" співак здійснив мрію дівчинки Аліси зі Сум – подарував синтезатор. Крім того, він багато часу проводить з дітьми-переселенцями – влаштовує танцювальні майстер-класи, розважальні програми, запрошує аніматорів та психологів.

Щодо музики – Позитив нещодавно випустив свій перший сольний трек після розпаду гурту "Время и Стекло". Артист вирішив присвятити пісню подіям війни в Україні, зокрема, "усім конченим". Позитив висміяв російських блогерів та "інфлюенсерів", які плачуться через санкції, що наклали на Росію, але не хочуть протистояти нинішньому путінському режиму у своїй країні.

Хто з українських зірок повернувся до Києва