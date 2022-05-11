Киевщину освободили от российских оккупантов еще 2 апреля, однако власти призвали не возвращаться хотя бы до 9 мая. Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) не спешит и сейчас, хотя очень соскучился по дому.
Полное интервью с певцом Возле моей студии упали обломки самолета, – Позитив о выезде из Киева, волонтерство и Зеленского
Когда Позитив вернется в Киев
Я уже 2 месяца в Хмельницкой области, очень хочу домой, но пока не планирую. Слушаюсь нашего мэра Виталия Кличко, который призывает пока не возвращаться в Киев,
– заявил артист в интервью 24 каналу.
Он добавил, что его жизнь в Каменец-Подольском ничем не отличалась бы от киевской. На Западе Украины он тоже занимается музыкой и волонтерит.
"По волонтерству, насколько мне известно, в столице с этим все хорошо. Поскольку в Каменце-Подольском много вынужденных переселенцев, детей, то наша акция "Дети-Детям" будет продолжаться", – добавил Позитив.