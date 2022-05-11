Київщину звільнили від російських окупантів ще 2 квітня, однак влада закликала не повертатися бодай до 9 травня. Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) не поспішає й зараз, хоч дуже скучив за домом.

Повне інтерв'ю зі співаком Біля моєї студії впали уламки літака, – Позитив про виїзд з Києва, волонтерство та Зеленського

Коли Позитив повернеться до Києва

Я вже 2 місяці на Хмельниччині, дуже хочу додому, але наразі не планую. Слухаюсь нашого мера Віталія Кличка, який закликає поки що не повертатися до Києва,

– заявив артист в інтерв'ю 24 каналу.

Він додав, що його життя в Кам'янець-Подільському нічим не відрізнялося б від київського. На Заході України він теж займається музикою і волонтерить.

"Щодо волонтерства, наскільки мені відомо, у столиці з цим все добре. Оскільки у Кам'янці-Подільському багато вимушених переселенців, дітей, то наша акція "Діти-Дітям" продовжуватиметься", – додав Позитив.