Український артист Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) вперше після розпаду гурту "Время и Стекло" випустив сольну пісню. Її він присвятив "усім конченим".

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Позитив випустив сольну пісню

Репер презентував трек, у якому висміяв російських блогерів. У пісні звучать голоси "інфлюенсерів", які плачуться через санкції, що наклали на Росію.

Так склалося, що першим офіційним сольним треком POSITIFF буде саме ця пісня – для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу та деморалізації ворога. Усім конченим присвячується!

– прокоментував сольний трек Позитив.

Позитив – "Боже, яке кончене": слухайте онлайн

Позитив зауважив, що на ідею треку його надихнув Олексій Дурнєв. Він веде однойменний телеграм-канал. Сама ж фраза "Боже, яке кончене" з'явилась з мему у соціальних мережах.

Як реагує мережа

Шанувальникам Позитива сподобалась прем'єра. До того ж вони називають пісню новим хітом.