Український артист Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) вперше після розпаду гурту "Время и Стекло" випустив сольну пісню. Її він присвятив "усім конченим".
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Позитив випустив сольну пісню
Репер презентував трек, у якому висміяв російських блогерів. У пісні звучать голоси "інфлюенсерів", які плачуться через санкції, що наклали на Росію.
Так склалося, що першим офіційним сольним треком POSITIFF буде саме ця пісня – для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу та деморалізації ворога. Усім конченим присвячується!
– прокоментував сольний трек Позитив.
Позитив – "Боже, яке кончене": слухайте онлайн
Позитив зауважив, що на ідею треку його надихнув Олексій Дурнєв. Він веде однойменний телеграм-канал. Сама ж фраза "Боже, яке кончене" з'явилась з мему у соціальних мережах.
Як реагує мережа
Шанувальникам Позитива сподобалась прем'єра. До того ж вони називають пісню новим хітом.
- "Нарешті, Олексію, з прем'єрою";
- "Нарешті ми дочекалися перший трек від сольного Позитива!";
- "Це новий хіт";
- "Я прослухала, тепер заїло в голові";
- "Позитив, з прем'єрою тебе! Черговий хіт";
- "Вітаю з прем‘єрою треку. Від мене і від моєї бабусі привіт. Вона зацінила трек".