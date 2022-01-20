Слова пісні "Твій день" написали Alyona Alyona та Артем Пивоваров, а музику створювала вся зіркова четвірка. Звести трек їм допоміг саундпродюсер фільму "Найкращі Вихідні" Євген Філатов – лідер гурту The Maneken і чоловік ONUKA.

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Історія фільму розгортається в Києві та на фестивалі, де звучить різна музика, на різний смак. Це все й надихнуло мене об'єднати чотирьох різножанрових артистів, і всі разом ми створили "Твій день",

– розповів саундпродюсер Євген Філатов.

У композиції поєднані народні мотиви, нестримна енергія, глибокий сенс та самобутній вокал чотирьох різних за манерою і жанром музикантів. Знімальна група переконана, що "Твій день" претендує стати гімном літніх вечірок 2022 року.

"Це була співпраця від початку й до кінця. Усе відбулося дуже круто, адже я всіх хлопців і дівчат знаю дуже давно. Рано чи пізно виникала б думка зробити якусь колаборацію з кожним з них", – додає Юлія Саніна з гурту The Hardkiss.

Alyona Alyona, Юлія Саніна, ONUKA, Артем Пивоваров – Твій день: дивіться відео онлайн

Примітно, що сингл "Твій день" вперше прозвучав влітку 2021 року на сцені Atlas Weekend після фінального концерту The Hardkiss. Це було своєрідне after-party артистів і їхніх фанів.

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"Всі такі різні, кожен зі своїм стилем. Не віриться, що можна було так органічно поєднати це в одній композиції";

"Вайб професіоналізму, радості та згуртованості. До глибини душі люблю Юлю та Артема";

"Потужно, неймовірне звучання голосів";

"Дякуємо за таку красиву колаборацію";

"Так потужно та драйвово".