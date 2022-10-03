Дружину Віктора Павліка тричі оштрафували в Києві

Блогерка Катерина Реп'яхова повідомила, що в Києві її тричі оштрафували. Причиною цього стали порушення правил дорожнього руху. Дівчина закликала не брати з неї приклад.

Третій штраф дівчина отримала 2 жовтня. Вона показала шанувальникам скриншот з додатка "Дія" і закликала їх не повторювати її помилок.

Вас може зацікавити Дружина Віктора Павліка згадала, як у 15 років він врятував її від нещасливого кохання

Катерина Реп'яхова розповіла про штрафи, які отримала

У "Дії" знову показує штрафи ПДР. Зайшла й очманіла. Не беріть з мене приклад. Три штрафи,

– поділилася блогерка.

Також Катерина показала скриншот, яким підтвердила, що оплатила ці всі штрафи.



Дружина Віктора Павліка про штрафи / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Дружина Віктора Павліка про штрафи / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Вже не вперше зірки потрапляють в історії з порушенням правил дорожнього руху. Нещодавно блогерці Даші Квітковій теж виписали штраф. Тоді вона поверталася додому з-за кордону і перевищила швидкість.

Зірки, які потрапляли в ДТП