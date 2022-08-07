Відома українська співачка MamaRika тимчасово перебуває в Польщі, де їздить з благодійними концертами. Дорогою з Гданську до Варшави зірка потрапила в аварію з чоловіком і сином.

Дивіться також Ілона Гвоздьова розповіла про родичів з Криму та нерухомість, що там залишилась

MamaRika потрапила в аварію

Співачка опублікувала інстаграм-сторіз, в якому показала пом'яту машину після аварії. За її словами, авто попереду них різко загальмувало, тож машина MamaRika у неї врізалась. Він гірших наслідків її врятувала невелика швидкість.

Машину нормально так пом'яло. Малий дуже злякався, але ніби вже заспокоївся. Просто чуваки тормознули просто перед нами, ми в них впилилися. Це просто жесть. Я не знаю, чому люди не вміють їздити нормально,

– емоційно зізналась артистка.

MamaRika зауважила, що головне, що ніхто не постраждав, а її син Давід швидко заспокоївся. Зірка зізналась, що це перша її аварія.

MamaRika потрапила в аварію / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, днями MamaRika відсвяткувала перший день народження сина. З цієї нагоди співачка показала обличчя малюка, яке приховувала рік.

Додамо, нещодавно у ДТП ледь не втрапила Даша Квіткова з сином, яка їхала в Україну. Від зіткнення з автобусом її врятувала дистанція та невелика швидкість.