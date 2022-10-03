Третий штраф получила 2 октября. Она показала поклонникам скриншот из приложения "Дія" и призвала их не повторять ее ошибки.
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Екатерина Репяхова рассказала о штрафах, которые получила
В "Дії" снова показывает штрафы ПДД. Зашла и очумела. Не берите с меня пример. Три штрафа,
– поделилась блоггерша.
Также Екатерина показала скриншот, которым подтвердила, что оплатила все эти штрафы.
Жена Виктора Павлика о штрафах / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки
Жена Виктора Павлика о штрафах / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки
Уже не в первый раз звезды попадают в истории с нарушением правил дорожного движения. Недавно блоггерке Даше Квитковой тоже выписали штраф. Тогда она возвращалась домой из-за границы и превысила скорость.
Звезды, попадавшие в ДТП
- Певица MamaRika временно находилась в Польше, где ездила с благотворительными концертами. По дороге из Гданьска в Варшаву звезда попала в аварию с мужем и сыном.
- Блоггерша Даша Квиткова чуть не попала в ДТП, когда возвращалась в Украину из отпуска. Впереди ее ехал автобус, водитель которого начал засыпать и съезжать с полосы. Дашу спасла достаточная дистанция и быстрота.
- Хореографиня Илона Гвоздева тоже была жертвой аварии в Киеве – водитель не сдержал дистанцию и въехал в машину звезды прямо на светофоре. К счастью, никто не пострадал.