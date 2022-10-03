Третій штраф дівчина отримала 2 жовтня. Вона показала шанувальникам скриншот з додатка "Дія" і закликала їх не повторювати її помилок.
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Катерина Реп'яхова розповіла про штрафи, які отримала
У "Дії" знову показує штрафи ПДР. Зайшла й очманіла. Не беріть з мене приклад. Три штрафи,
– поділилася блогерка.
Також Катерина показала скриншот, яким підтвердила, що оплатила ці всі штрафи.
Дружина Віктора Павліка про штрафи / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки
Дружина Віктора Павліка про штрафи / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки
Вже не вперше зірки потрапляють в історії з порушенням правил дорожнього руху. Нещодавно блогерці Даші Квітковій теж виписали штраф. Тоді вона поверталася додому з-за кордону і перевищила швидкість.
Зірки, які потрапляли в ДТП
- Співачка MamaRika тимчасово перебувала в Польщі, де їздила з благодійними концертами. Дорогою з Гданську до Варшави зірка потрапила в аварію з чоловіком і сином.
- Блогерка Даша Квіткова ледь не потрапила в ДТП, коли поверталася в Україну з відпустки. Попереду неї їхав автобус, водій якого почав засинати та з'їжджати зі смуги. Дашу врятувала достатня дистанція і швидкість.
- Хореографиня Ілона Гвоздьова теж була жертвою аварії в Києві – водій не дотримався дистанції та в'їхав у машину зірки просто на світлофорі. На щастя, ніхто не постраждав.