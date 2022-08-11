28-річна Катя Реп'яхова не раз розповідала, що з дитинства їздила на концерти Віктора Павліка й знала напам'ять всі його пісні. Однак про те, що один з його ліричних хітів допоміг їй пережити нещасливе кохання, зізналася вперше.

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Як Павлік врятував дружину від нещасливого кохання у 15 років

Я, напевно, ніколи вам не розповідала, але коли мені було років 15-16, мене кинув хлопець. Я сиділа у нього під вікнами, слухала Віктора Павлика, правда, російськомовні пісні, і плакала. Суть у тому, що вже тоді мій чоловік у мої 15 років у складні моменти життя був зі мною,

– пригадала Катерина Реп'яхова.

Зворушливою історією вона поділилася, слухаючи в авто композицію чоловіка "Білі черемхи", яка вийшла ще 2002 року.

Катерина Реп'яхова / Скриншот з інстаграм-сторіс дружини Павліка

Цікаво, що на той момент, коли Катя Реп'яхова плакала під вікнами хлопця від нерозділеного кохання, її майбутньому чоловіку Віктору Павліку було близько 44 років.

Як Віктор Павлік познайомився зі своєю четвертою дружиною

Зі своїм кумиром і майбутнім коханим Катерина Реп'яхова познайомилася в Миколаєві у листопаді 2015 року. Вона приїхала на його концерт з другом з Китаю Шану, вручила йому на сцені величезний букет, а особисто поспілкувалася лише в готелі, адже у них з Віктором Павліком були сусідні номери.

Як запевняє сам співак, "на перших парах навіть думки не було, щоб взяти за руку чи спробувати поцілувати" Катю. Однак уже за сім місяців після знайомства він освідчився їй.