На знак подарунка учасник "Холостяка" і ведучий Нікіта Добринін відправив дружину з сином на відпочинок у Хорватію. Днями Даша Квіткова з малюком повертались додому автомобілем.

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Даша Квіткова ледь не втрапила у ДТП

Блогерка їхала до України зранку. Попереду неї їхав автобус, водій якого почав засинати та з'їжджати зі смуги. Дашу врятувала достатня дистанція і швидкість.

А ще я бачила, як сталася аварія, і мене врятувала дистанція та невелика швидкість. Спереду їхав автобус з людьми о 4:00 ранку, та водій на секунду закрив очі і почав з'їжджати зі смуги вліво до обочини,

– розповіла Квіткова.

З людьми в автобусі все обійшлося, однак блогерка закликала водіїв не сідати за кермо втомленими.

"Сильно вдарився, але вирулив та став на аварійки. Всі живі, але лобового скла не стало та дуже сильна вм'ятина на боці. Будь ласка, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені – не сідайте за кермо. Будьте завжди обережні та бережіть своє життя".



Даша Квіткова про ДТП / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін вже постраждали від ДТП влітку 2020 року. У зад їхнього автомобіля в'їхав інший на трасі Київ – Одеса. Тоді пара відбулась незначними травмами, а автомобіль отримав значні ушкодження.

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