Успішна українська ведуча Маша Єфросиніна вкрай рідко публікує в інстаграмі фото з донькою. Дівчинка не хоче з'являтися на сторінці відомої матусі, до того ж її не було в Україні довгий час.

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Рідкісні фото Єфросиніної з донькою

Та нещодавно донька Маші Єфросиніної повернулась до України з Канади. Разом з батьками Нана відсвяткувала Новий рік.

Для святкування зіркова донька обрала доволі відверте вбрання – чорну сукню з великим вирізом у зоні декольте. В сторіз Маша Єфросиніна показала спільне фото – з чоловіком, сином та донькою.

Заради фото з донькою можна і з половиною лиця бути,

– поділилась ведуча.



Маша Єфросиніна з сім'єю / Фото з інстаграму зірки

За новорічним столом Маша Єфросиніна зібрала не тільки сім'ю, але й близьких друзів: Ольгу Балабан, Сергія Нікітюка та Олену Примак. "Родина та близькі, що може бути краще? І не лише у новорічну ніч", – підписала кадр зірка.



Маша Єфросиніна з сім'єю та близькими на Новий рік / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, ще минулого року Нана полетіла до Канади для навчання у коледжі. Однак вона зрозуміла, що хоче бути ближче до батьків. Тому екстерном закінчила 12 клас та повернулась додому. Зараз донька Єфросиніної роздумує над вступом в університет – вона обирає між найкращими вишами Європи.