Стало гірше, – дружина Віктора Павліка опинилася під крапельницею після пологів

У вівторок, 15 червня, молода дружина Віктора Павліка народила сина Михайла, який став четвертим нащадком співака. Одразу після пологів Катерина Реп'яхова почувалася добре й виходила на зв'язок з шанувальниками, а тепер опинилась під крапельницею.
У день пологів кохана Віктора Павліка, яка активно розвиває особистий блог в інстаграмі, пообіцяла 78-тисячній аудиторії знімати й розповідати більше особистих деталей. Вона планувала вже сьогодні, 16 червня, повноцінно повернутися в сторіс.
До теми Весь світ зупинився, – дружина Віктора Павліка поділилась фото новонародженого сина
"Потроху приходжу в себе, хоча досі не можу насолодитися Михасиком. Завтра вже повноцінно вийду в сторіс, більше вам розкажу, покажу", – обіцяла Катерина Реп'яхова.
Однак вранці блогерка розповіла, що першу ніч після народження сина не спала до 5 години ранку. Вже пообіді новоспечена матуся повідомила, що її стан погіршився, тому вона була змушена лягти під крапельницю.
Мені стало гірше. Пізніше вийду на зв'язок,
– написала Катя Реп'яхова.
Додамо, наразі Віктор Павлік не підтримує дружину в пологовому будинку, адже дає концерт, що видно з його інстаграм-сторіс.
Дружина Павліка лягла під крапельницю / Фото з інстаграму блогерки
Що відомо про пологи дружини Віктора Павліка
- 27-річна Катерина Реп'яхова народила сина 15 червня о 2:40. Малюк з'явився на світ з вагою 3,4 кілограма та зростом 53 сантиметри.
- Того ж дня Віктор Павлік прокоментував народження сина і запевнив, що Михасик схожий на нього. Він був з дружиною всю ніч, однак так і не наважився бути присутнім під час пологів.
- Старший син Віктора Павліка відреагував на народження молодшого брата. 37-річний Олександр публічно привітав подружжя з поповненням.
- За народження сина Катя Реп'яхова отримала розкішний подарунок від чоловіка. Павлік презентував їй символічну каблучку з фіанітом.