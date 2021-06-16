Стало гірше, – дружина Віктора Павліка опинилася під крапельницею після пологів

У вівторок, 15 червня, молода дружина Віктора Павліка народила сина Михайла, який став четвертим нащадком співака. Одразу після пологів Катерина Реп'яхова почувалася добре й виходила на зв'язок з шанувальниками, а тепер опинилась під крапельницею.

У день пологів кохана Віктора Павліка, яка активно розвиває особистий блог в інстаграмі, пообіцяла 78-тисячній аудиторії знімати й розповідати більше особистих деталей. Вона планувала вже сьогодні, 16 червня, повноцінно повернутися в сторіс.

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"Потроху приходжу в себе, хоча досі не можу насолодитися Михасиком. Завтра вже повноцінно вийду в сторіс, більше вам розкажу, покажу", – обіцяла Катерина Реп'яхова.

Однак вранці блогерка розповіла, що першу ніч після народження сина не спала до 5 години ранку. Вже пообіді новоспечена матуся повідомила, що її стан погіршився, тому вона була змушена лягти під крапельницю.

Мені стало гірше. Пізніше вийду на зв'язок,

– написала Катя Реп'яхова.

Додамо, наразі Віктор Павлік не підтримує дружину в пологовому будинку, адже дає концерт, що видно з його інстаграм-сторіс.

Дружина Павліка лягла під крапельницю / Фото з інстаграму блогерки

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