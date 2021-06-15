Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова вночі 15 червня познайомилися з довгоочікуваним сином Михайлом. Пологи обраниці музиканта відбулися в одному з приватних пологових будинків Києва.

До теми Схожий на мене, – Віктор Павлік прокоментував народження сина

Після народження малюка Реп'яхова дуже виснажена, проте безмежно щаслива. Зіркова матуся насолоджується кожною миттю, яку проводить з Михасиком. Прихильники дізналися про його народження від Віктора, адже Катерина не публікувала жодних фото та відео.

У Віктора це не перша дитина, тому прихильникам було цікаво, як на народження малюка відреагують діти від його попередніх шлюбів.

Реакція Олександра Павліка

Найстарший син артиста – Олександр в інстаграм-сторіз поширив світлину, якою поділився його батько. Хлопець перебуває в добрих стосунках з Катериною Реп'яховою, тому привітав її й тата з радісною подією.

"Мій молодший брат Михайло. Ласкаво просимо до нас!", – підписав фото Олександр і доповнив текст смайликом з сердечком.



Реакція Олександра Павліка на народження брата / Скриншот інстаграм-сторіз Олександра

Зазначимо, Олександрові зараз 37 років. Він одружений, має сина Давида. Різниця у віці його батька та Катерини Реп'яхової – 28 років. Проте Олександр ніколи не був проти шлюбу тата з Катею. Вони дружать, добре спілкуються, тому зараз хлопець лише радий, що батько щасливий зі своєю молодою дружиною та спільним сином.