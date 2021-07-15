Друга дружина Володимира Остапчука швидко влилась у шоу-бізнесову тусовку. Завдяки чоловіку вона познайомилась з зірками, блогерами та швидко здружилася з ними. Разом вони полетіли в Туреччину, зупинившись у 3-зірковому готелі серед каппадокійських кам'яних стовпів.

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"У нас був дуже складний шлях, але ми на місці, ми в нереальній красі", – ділилась Христина Горняк в інстаграм-сторіс.

Велика компанія зібралась на вечерю з фантастичним виглядом на Каппадокію. На терасі на заході сонця вони влаштували застілля з невимушеною розмовою, а вечір продовжили в паті бас з турецькою музикою.

Христина Горняк в Туреччині з друзями / Фото з інстаграму дружини Остапчука

Повернувшись в готель, друзі влаштували вечірку з шампанським біля басейну. Вони дружко співали пісню Слави Камінської Slava Bogu, яку ексучасниця гурту "НеАнгели" випустила наприкінці травня. За словами Христини Горняк, у Туреччині їхня компанія проведе насичені чотири дні.

Христина Горняк з друзями в Туреччині / Фото з інстаграму дружини Остапчука

До слова, зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських теж відпочиває в Туреччині. На курорті співачка встигла виступити з концертом, а репер – випадково зустрітися з футболістом збірної України Олександром Зінченком.