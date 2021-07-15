Вторая жена Владимира Остапчука быстро влилась в шоу-бизнес-тусовку. Благодаря мужу она познакомилась со звездами и блогерами и быстро сдружилась с ними. Вместе они полетели в Турцию и остановились в 3-звездочном отеле среди каппадокийских каменных столбов.

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"У нас был очень сложный путь, но мы на месте, мы в нереальной красоте", – делилась Кристина Горняк в инстаграм-сторис.

Большая компания собралась на ужин с фантастическим видом на Каппадокию. На террасе на закате они устроили застолье с непринужденной беседой, а вечер продолжили в пати бас с турецкой музыкой.



Кристина Горняк в Турции с друзьями / Фото из инстаграма жены Остапчука

Вернувшись в отель, друзья устроили вечеринку с шампанским у бассейна. Они дружно пели песню Славы Каминской Slava Bogu, которую экс-участница группы "НеАнгелы" выпустила в конце мая. По словам Кристины Горняк, в Турции их компания проведет насыщенные четыре дня.

Кристина Горняк с друзьями в Турции / Фото из инстаграма жены Остапчука

К слову, звездные супруги Потап и Настя Каменских тоже отдыхает в Турции. На курорте певица успела выступить с концертом, а рэпер – случайно встретиться с футболистом сборной Украины Александром Зинченко.