Потап полетів у Туреччину разом із дружиною Настею Каменських. Реперові вдалося не лише відпочити на березі моря, а й зустрітися з футболістом, який представляв Україну в складі збірної на Євро-2020.

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Фото Потапа та Зінченка

Продюсер обожнює футбол. Він підтримував збірну протягом всього Євро-2020, щиро вболівав за українську команду. Випадково Потап зустрівся з одним з її найкращих футболістів – Олександром Зінченком, який також відпочиває в Туреччині.

Спортсмен відправився у відпустку після тривалої підготовки та насиченого турніру. Знаменитості обоє були раді такій зустрічі й навіть вирішили зробити спільну фотографію. На особистій сторінці в інстаграмі Потап оприлюднив знімок, де позував з футболістом.

Продюсер на фото зображений в чорній лляній сорочці, а футболіст – у білій футболці.

"Ось це зустріч!", – емоційно прокоментував фото Потап.



Потап і Олександр Зінченко / Фото з інстаграму Потапа