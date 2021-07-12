У літній період усім хочеться провести хоча б декілька днів на березі моря чи океану. Знаменитості також вирушають у відпустки. Закохані NK і Потап після насичених робочих днів також вирішили трішки відпочити.

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Настя Каменських і Потап на відпочинку

Наразі пара не розсекречує, яку країну обрала для відпустки. Настя на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала фотографію з відпочинку. Каменських та її коханий після плавання відпочивали на шезлонгах.

На обличчях обох сяяли усмішки. Потап смакував соковитим кавуном у той час, як його обраниця грайливо позувала на камеру.

Виконавиця одягнула красивий купальник, її волосся було мокрим після купання. Зірка не наносила косметику на обличчя, лише одягнула сонцезахисні окуляри. Довершила свій пляжний образ лаконічними сережками у вигляді сердечок і лаконічним ланцюжком.



Настя Каменських і Потап на відпочинку / Фото з інстаграму Насті Каменських