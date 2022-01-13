Дружина Віктора Павліка зізналась, хто з них заробляє більше

27-річна дружина Віктора Павліка порушила у своєму блозі досить провокативну тему – хто в їхній родині заробляє більше. Катя Реп'яхова чесно зізналась, що сімейний бюджет тримається на них обох, але співак вкладає більше.

Кохана Віктора Павліка працює його концертною директоркою та блогеркою. Щоправда, профіль в інстаграмі зі 150-тисячною аудиторією приносить їй значно більші доходи. Однак і ті не зрівняються з гонорарами артиста. Він нібито заробляє більше, ніж його молода дружина.

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Чоловік більше заробляє, ніж я. Але ще трішки, і я його наздожену,

– зізналась Катя Реп'яхова.

Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото з інстаграму блогерки

у подружжя Остапчуків теж є сімейний бюджет . Поки ведучий, який заробляє більше, вкладає гроші в будинок, Христина купує продукти, оплачує паркінг і "комуналку".

Схоже, новорічно-різдвяний сезон був плідний для Віктора Павліка, адже він гастролював по всій Західній Україні. Тоді як на карантині співак жив на гроші дружини, бо через пандемію COVID-19 його концертна діяльність майже повністю зупинилась. Катя Реп'яхова оплачувала і всі їхні закордонні поїздки.

Ба більше, співак не соромиться того, що в майбутньому його утримуватиме молода кохана. "Я навіть не сумніваюся в тому, що настане такий час, коли я буду на утриманні своєї дружини. Я сподіваюся, що вона мене не вижене з хати", – заявляв 56-річний Віктор Павлік.

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Поки ж подружжя збирає гроші на свою найбільшу мірю – власне житло. Зараз вони орендують двокімнатну квартиру в Києві, адже багато років співак виплачував кредит за величезну оселю, яку залишив ексдружині Ларисі Созаєвій.