Ще у 2021 році колишня дружина музиканта Віктора Павліка заявила, що її виселяють з квартири, за яку співак обіцяв виплатити кредит і віддати їй. Однак нинішня дружина наголошує, що втомилась платити комунальні послуги за це житло та утримувати жінку.

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Як завершилось майнове питання з квартирою Созаєвої

Через квартиру між Катериною Реп'яховою та Ларисою Созаєвою розгорівся скандал. Однак Віктор Павлік з коханою таки прийняв рішення щодо майнового питання. Катя розповіла, що квартиру Лариси все-таки продадуть, а гроші з неї підуть на погашення кредиту.

Гроші з квартири підуть на погашення кредиту, а весь залишок колишній дружині. Витрачати нічого. Так ми ще й поганими залишаємось. Але ми в будь-якому разі будемо поганими. Тому не бачу сенсу втрачати 20 – 30 тисяч доларів,

– поділилась вона.



Як вирішили майнове питання Павлік з дружиною / Фото з інстаграм-сторіз



Як вирішили майнове питання Павлік з дружиною / Фото з інстаграм-сторіз

Детальніше про сварку між дружинами Віктора Павліка

У жовтні колишня артиста оголосила, що музикант начебто виселяє її з квартири. Хоч раніше він начебто обіцяв повністю сплатити кредит за неї, а також віддати житло.

Нинішня дружина Павліка пояснила ситуацію з її боку. Вона розповіла, що змушена платити шалені гроші за комунальні послуги, виховуючи сина. До того ж сім'я з малюком не повинна утримувати жінку, яка може ходити на роботу та забезпечувати себе самостійно.

Віктор Павлік запропонував колишній два варіанти: або продати квартиру та розпорядитись грішми за бажанням, або залишити її, однак самостійно сплачувати послуги. На жодну з умов Лариса Созаєва погоджуватись не хотіла й заявляла, що її принижують.

На тлі сварки жінок, імовірно, виник конфлікт у самій сім'ї. Катерина Реп'яхова зізнавалась, як у подружжі настала криза. Однак зараз їхня пара стала лише міцнішою.

Чи триває суд

Катерина Реп'яхова додала, що судова справа перебуває "у процесі".

Нагадаємо, жінка подала до суду на Ларису Созаєву за її висловлювання "нахабна холоднокровна тварюка". Кохана Віктора Павліка хоче, щоб вона відшкодувала гроші за образи. У разі виграшу Катерина віддасть ці кошти на благодійність.



Судова справа між Реп'яховою та Созаєвою / Фото з інстаграм-сторіз