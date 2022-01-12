Про свою першу вагітність Катерина Реп'яхова урочисто оголосила в інстаграм-профілі. Це сталось лише після того, як про її стан при надії дізналася рідня. Вони з Віктором Павліком вирішили ощасливити близьких особисто.
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Як діти Віктора Павліка відреагувала на вагітність його дружини
56-річний артист спочатку приїхав у гості до старшого сина Саша, а згодом зустрівся з донькою Христиною. Він простягнув дітям пакет з записками "Ти скоро знову станеш братом" і "Ти скоро знову станеш сестрою".
Олександр, який і сам батько, не одразу второпав, про що мова, а тоді кинувся на батька з обіймами. "Тато, ти що! Я ж старий вже", – вигукнув співак. Тоді як донька відреагувала не так емоційно. "Нічого собі, круто. Ну я вітаю", – заявила Христина.
Відео про те, як чоловік повідомив про поповнення в нашій сім'ї сину та доньці, а я своїй племінниці Настюші. На той момент ми ще не знали, хто буде – дівчинка чи хлопчик,
– поділилась Катя Реп'яхова.
Архівне відео розчулило мережу. Реакції Сашка, Христини та Насті замилували фанів Віктора Павліка:
- "Клас, такі щирі емоції у всіх";
- "От креатори, суперідея";
- "Так мило і щиро все, ці моменти в житті найпрекрасніші";
- "Як круто, скільки емоцій";
- "Таке миле та душевне відео";
- "Реакція Сашка безцінна";
- "Клас, як приємно дивитись на емоції. Вони всі різні та класні".