Про свою першу вагітність Катерина Реп'яхова урочисто оголосила в інстаграм-профілі. Це сталось лише після того, як про її стан при надії дізналася рідня. Вони з Віктором Павліком вирішили ощасливити близьких особисто.

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Як діти Віктора Павліка відреагувала на вагітність його дружини

56-річний артист спочатку приїхав у гості до старшого сина Саша, а згодом зустрівся з донькою Христиною. Він простягнув дітям пакет з записками "Ти скоро знову станеш братом" і "Ти скоро знову станеш сестрою".

Олександр, який і сам батько, не одразу второпав, про що мова, а тоді кинувся на батька з обіймами. "Тато, ти що! Я ж старий вже", – вигукнув співак. Тоді як донька відреагувала не так емоційно. "Нічого собі, круто. Ну я вітаю", – заявила Христина.

Відео про те, як чоловік повідомив про поповнення в нашій сім'ї сину та доньці, а я своїй племінниці Настюші. На той момент ми ще не знали, хто буде – дівчинка чи хлопчик,

– поділилась Катя Реп'яхова.

Зауважимо, раніше Віктор Павлік розповідав, що його діти з захватом відреагували на появу братика. Вони привітали й пораділи за батька, адже самі мама й тато, Михасик годиться їм у сини.

Архівне відео розчулило мережу. Реакції Сашка, Христини та Насті замилували фанів Віктора Павліка: