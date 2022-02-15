Дружина відомого українського співака Віктора Павліка активно веде блог в інстаграмі. Там вона публікує світлини з фотосесій та сімейні кадри.

До слова Дружина Віктора Павліка заявила про початок власного бізнесу

Реп'яхова про свій заробіток

Катерина Реп'яхова не тільки ділиться фото в інстаграмі, але й заробляє у соцмережі. Вона розсекретила, що її рекламний допис може коштувати 8 – 10 тисяч гривень.

Тоді як допис разом з серією сторіз обійдеться рекламодавцю у 15 тисяч гривень. Так у місяць виходить кругленька сума – близько 280 тисячі гривень.

Дивлячись, який місяць. От грудень був активним. Я заробила близько 10 тисяч доларів. Але я й вклала у листопаді понад 5 тисяч доларів,

– поділилась дружина музиканта.

Катерина Реп'яхова не тільки заробляє гроші на рекламі, але й витрачає на неї кошти, щоб популяризувати свій акаунт.



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Зауважимо, що заробіток Катерини Реп'яхової поки що не зрівнюється із заробітком її чоловіка Віктора Павліка. Він приносить у сім'ю більше грошей завдяки гастролям.

Скільки зірки заробляють в інстаграмі