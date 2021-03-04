Переможниця шоу "Танці з зірками" та учасниця рейтингових проєктів Ілона Гвоздьова вже давно стала однією з найвідоміших танцівниць країни. За її профілем в інстаграмі стежать понад 300 тисяч користувачів, тому на особистому акаунті вона непогано заробляє.

Ілона Гвоздьова не стала розсекречувати свій місячний дохід, який отримує від блогерства, однак детально розповіла, у скільки оцінює свої рекламні публікації.

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Скільки Ілона Гвоздьова заробляє на інстаграмі

За рекламну інстаграм-сторіс Ілона Гвоздьова бере 300 доларів – понад 8 тисяч гривень, а за допис – 550 доларів, що становить 15 тисяч гривень. На думку самої танцюристки, це "майже нічого", адже ту таку суму, яку вона отримує за один замовний пост, вона щомісяця витрачає на бензин. Тому знаменитість щаслива, що має змогу забезпечувати себе та сім'ю навіть в декреті.

Якщо раніше я думала, що я танцюристка, яка трохи блогерка, то зараз мені здається, що я блогерка, яка трохи танцює. У зв'язку з цими карантинами, ізоляціями, а ще так сталося, що я в декреті, у мене вийшов піврічний простій у танцювальної діяльності. Тому інстаграм мене рятує,

– розповіла Ілона Гвоздьова.

Зірка додала, що не мала на меті перетворювати профіль в інстаграмі на бізнес, а просто знімала те, що їй цікаво. Як з'ясувалось, це сподобалося ще майже 320 тисячам людей. Зараз танцівниця отримує від соціальних мереж не лише задоволення, а й основну частину прибутку.

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