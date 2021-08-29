Українська телеведуча Ольга Фреймут у новому інтерв'ю розповіла про особистий блог в інстаграмі. Зірка зізналась, що має невелику аудиторію, але щиру, непафосну та прихильну до неї.

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Ольга Фреймут про заробіток в інстаграмі

Зараз на телеведучу підписано понад 670 тисяч осіб. Це дозволяє Ользі Фреймут непогано заробляти в інстаграм-сторіз.

Ми спеціально поставили високі ціни. Реклама в сторіз коштує 700 доларів (понад 18 тисяч гривень, – Showbiz). Кожна наступна реклама також 700 доларів,

– зізналася зірка.

Ольга Фреймут розповіла, що відмовляється працювати по бартеру. Телеведуча не рекламує певний бренд чи особистість взамін на послуги.

Також знаменитість зізналась, що вже не веде корпоративи. Але коли займалась цим, то заробляла приблизно 5 – 6 тисяч доларів за вечір (135 – 160 тисяч гривень). "Це мало. Мої колеги за свої послуги беруть набагато більше грошей", – наголосила Ольга Фреймут.

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