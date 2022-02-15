Жена известного украинского певца Виктора Павлика активно ведет блог в инстаграме. Там она публикует фотографии с фотосессий и семейные кадры.

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Репяхова о своем заработке

Екатерина Репяхова не только делится фото в инстаграме, но и зарабатывает в соцсети. Она рассекретила, что ее рекламное сообщение может стоить 8 – 10 тысяч гривен.

Тогда как сообщение вместе с серией сторис обойдется рекламодателю в 15 тысяч гривен. Так в месяц получается кругленькая сумма – около 280 тысяч гривен.

Смотря какой месяц. Вот декабрь был активным. Я сделала около 10 тысяч долларов. Но я и вложила в ноябре более 5 тысяч долларов,

– поделилась жена музыканта.

Екатерина Репяхова не только зарабатывает деньги на рекламе, но и тратит на нее средства, чтобы популяризировать свой аккаунт.



Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Заметим, что заработок Екатерины Репяховой пока меньше с заработка ее мужа Виктора Павлика. Он приносит в семью больше денег благодаря гастролям.

Сколько звезды зарабатывают в инстаграме