Не порівняти ні з чим, – дружина Віктора Павліка розповіла, як минули пологи

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова відновлюється після пологів. Вона зізналась, що народжувати сина було непросто. За її словами, біль не можна порівняти ні з чим.

Український музикант Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова відкриті перед аудиторією та діляться новинами й враженнями від батьківства на особистих сторінках в інстаграмі. Цього разу новоспечена матуся розповіла, які отримала враження після народження первістка.

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Дружина Віктора Павліка поділилась враженнями від пологів

Катерина Реп'яхова розповіла, що народжувала з епідуральною анестезією: "Я чомусь думала, всі говорили: "Якщо з епідуралкою, то нічого страшного". Я думала, що перечекати треба лише те, що відбувається до епідуралки, але я не знала, що все, що до епідуралки, це взагалі нічого".

Епідуральна анестезія – метод анестезії, при якій знеболювальні вводять через катетер між оболонками спинного мозку. Таким чином людина не відчуває болю в тій частині тіла, де проводять анестезію, але перебуває у свідомості.

Вже потуги Катерина Реп'яхова переносила без анестезії. Лікарка сказала дівчині, що народження та перейми залежать лише від неї, це "винятково її робота".

Так, перейми сильні, болючі, сто відсотків. Але з потугами це не порівняти і я особисто не знала, що потуги й взагалі народження дитини відбуваються вже без епідуралки. Ти маєш все відчувати. Я цього не знала і була до цього не готова,

– зізналась Катерина Реп'яхова.



Катерина Реп'яхова про пологи / Фото з інстаграм-сторіз

Новоспечена матуся поділилась, що для неї найстрашнішими були саме потуги. Також вона розповіла, що поїхала до родової зали 21:30, а вже о 2:40 народився син. Катерина зізналась, наскільки боляче було народжувати.

Не хочу лякати дівчат, яким ще належить народжувати, це повинна пройти кожна жінка. Так, це не порівняти ні з чим. Я не знаю, як це описати. Епідуралку ставила і якщо я з епідуралкою шокована була, то я не уявляю, що без епідуралки відбувається і знати не хочу,

– наголосила Реп'яхова.



Нове фото сина Віктора Павліка / Фото з інстаграм-сторіз

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