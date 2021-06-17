Не порівняти ні з чим, – дружина Віктора Павліка розповіла, як минули пологи

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова відновлюється після пологів. Вона зізналась, що народжувати сина було непросто. За її словами, біль не можна порівняти ні з чим.
Український музикант Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова відкриті перед аудиторією та діляться новинами й враженнями від батьківства на особистих сторінках в інстаграмі. Цього разу новоспечена матуся розповіла, які отримала враження після народження первістка.
Варто знати Терпіла скільки могла, – дружина Павліка розповіла, чому після пологів лягла під крапельницю
Дружина Віктора Павліка поділилась враженнями від пологів
Катерина Реп'яхова розповіла, що народжувала з епідуральною анестезією: "Я чомусь думала, всі говорили: "Якщо з епідуралкою, то нічого страшного". Я думала, що перечекати треба лише те, що відбувається до епідуралки, але я не знала, що все, що до епідуралки, це взагалі нічого".Зверніть увагу! Епідуральна анестезія – метод анестезії, при якій знеболювальні вводять через катетер між оболонками спинного мозку. Таким чином людина не відчуває болю в тій частині тіла, де проводять анестезію, але перебуває у свідомості.
Вже потуги Катерина Реп'яхова переносила без анестезії. Лікарка сказала дівчині, що народження та перейми залежать лише від неї, це "винятково її робота".
Так, перейми сильні, болючі, сто відсотків. Але з потугами це не порівняти і я особисто не знала, що потуги й взагалі народження дитини відбуваються вже без епідуралки. Ти маєш все відчувати. Я цього не знала і була до цього не готова,
– зізналась Катерина Реп'яхова.
Катерина Реп'яхова про пологи / Фото з інстаграм-сторіз
Новоспечена матуся поділилась, що для неї найстрашнішими були саме потуги. Також вона розповіла, що поїхала до родової зали 21:30, а вже о 2:40 народився син. Катерина зізналась, наскільки боляче було народжувати.
Не хочу лякати дівчат, яким ще належить народжувати, це повинна пройти кожна жінка. Так, це не порівняти ні з чим. Я не знаю, як це описати. Епідуралку ставила і якщо я з епідуралкою шокована була, то я не уявляю, що без епідуралки відбувається і знати не хочу,
– наголосила Реп'яхова.
Нове фото сина Віктора Павліка / Фото з інстаграм-сторіз
Віктор Павлік учетверте став батьком: головне
- Дружина Віктора Павліка народила сина в одному зі столичних пологових будинків. Це сталося 15 червня вночі, о 2:40.
- Подружжя, як і планувало, назвало сина Михайлом. Хлопчик з'явився на світ з вагою 3,4 кілограма та зростом 53 сантиметри.
- Віктор Павлік зізнався, що його досі переповнюють емоції. Музикант завжди перебував поряд з дружиною, однак не був присутнім на самих пологах. Павлік зазначив, що син дуже на нього схожий.
- Після пологів у Катерини Реп'яхової загострився цистит. Через це вона опинилась під крапельницею. Але зараз її самопочуття покращилося.