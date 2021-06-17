Украинский музыкант Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репьяхова открыты перед аудиторией и делятся новостями и впечатлениями от отцовства на личных страницах в инстаграме. На этот раз новоиспеченная мамочка рассказала, какие получила впечатления после рождения первенца.

Стоит знать Терпела сколько могла, – жена Павлика рассказала, почему после родов легла под капельницу

Жена Виктора Павлика поделилась впечатлениями от родов

Екатерина Репьяхова рассказала, что рожала с эпидуральной анестезией: "Я почему-то думала, все говорили: "если с эпидуралкой, то ничего страшного". Я думала, что переждать надо лишь то, что происходит до эпидуралки, но я не знала, что все, что до эпидуралки, это вообще ничто".

Обратите внимание! Эпидуральная анестезия – метод анестезии, при которой обезболивающие вводят через катетер между оболочками спинного мозга. Таким образом человек не чувствует боли в той части тела, где проводят анестезию, но находится в сознании.

Уже схватки Екатерина Репьяхова переносила без анестезии. Врач сказала девушке, что рождение и схватки зависят только от нее, это "исключительно ее работа".

Да, схватки сильные, болезненные, сто процентов. Но с потугами это не сравнить, и я лично не знала, что потуги и вообще рождение ребенка происходят уже без эпидуралки. Ты должна все чувствовать. Я этого не знала и была к этому не готова,

– призналась Екатерина Репьяхова.



Екатерина Репейникова о родах / Фото из инстаграм-сториз

Новоиспеченная мамочка поделилась, что для нее самыми страшными были именно потуги. Также она рассказала, что поехала в родовой зал 21:30, а уже в 2:40 родился сын. Екатерина призналась, насколько больно было рожать.

Не хочу пугать девушек, которым еще предстоит рожать, это должна пройти каждая женщина. Да, это не сравнить ни с чем. Я не знаю, как это описать. Эпидуралку ставила, и если я с эпидуралкой шокирована была, то я не представляю, что без эпидуралки происходит и знать не хочу,

– подчеркнула Репейная.



Новое фото сына Виктора Павлика / Фото из инстаграм-сториз

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом: главное