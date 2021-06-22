Уважно мене розглядав, – дружина Віктора Павліка розповіла про перші хвилини з сином

Тиждень тому 27-річна дружина Віктора Павліка вперше стала мамою. Катя Реп'яхова народила сина Михайла. Вона пригадала, якими були перші хвилини з малюком і показала нові зворушливі фото з пологів.
Кохана 55-річного Віктора Павліка активно веде профіль в інстаграмі та як блогерка ділиться вкрай особистими деталями з майже 80-тисячною аудиторією. Вона вже розповідала, як відбувались пологи, а тепер опублікувала проникливі чорно-білі кадри та розповіла про першу зустріч з сином.
Варто знати Дружина Павліка відповіла на звинувачення щодо її піару на пологах
Катя Реп'яхова не приховує, що її перші пологи були важкими. Від болю вона ледь розуміла лікарів і "була десь в іншому просторі". Коли о 2:40 їй поклали сина на груди, вона розплакалася, а тоді довго розмовляла з ним.
Нас залишили на 2 години вдвох. Мишко підняв голову й дуже уважно мене розглядав. Сказати, що це щастя – не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик і запах від Мишка я не забуду ніколи,
– зізналась дружина Павліка.
Для перегляду всіх фото гортайте вправо
Уже в інстаграм-сторіс Катя Реп'яхова зізналась, що за 9 місяців вагітності погладшала на 12 кілограмів. Всього за тиждень вона повернулась у майже ідеальну форму – побачила на вагах мінус 10 кілограмів.
Пологи дружини Віктора Павліка: головне
- У пологовий будинок Катя Реп'яхова потрапила після святкування 27-річчя. День народження блогерка відзначала 13 червня, а сина народила вночі 15 червня.
- Віктор Павлік, який всю ніч був поряд з дружиною, швидко прокоментував появу на світ четвертої дитини. Він запевнив, що Михасик схожий на нього.
- З нагоди народження малюка співак зробив коханій коштовний подарунок – золоту каблучку з фіанітом.
- Хоч наступного дня після пологів Каті Реп'яховій стало гірше й вона опинилась під крапельницею, на третій її з сином виписали додому.