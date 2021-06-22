Любимая 55-летнего Виктора Павлика активно ведет профиль в инстаграме и делится крайне личными деталями с почти 80-тысячной аудиторией. Она уже рассказывала, как происходили роды, а теперь опубликовала проникновенные черно-белые кадры и рассказала о первой встрече с сыном.

Стоит знать Жена Павлика ответила на обвинения в ее пиаре на родах

Катя Репяхова не скрывает, что ее первые роды были тяжелыми. От боли она едва понимала врачей и "была в другом пространстве". Когда в 2:40 ей положили сына на грудь, она расплакалась, а потом долго разговаривала с ним.

Нас оставили на 2 часа вдвоем. Миша поднял голову и очень внимательно меня рассматривал. Сказать, что это счастье – не сказать ничего. Невозможно сравнить ни с чем. Первое прикосновение и запах от Миши я не забуду никогда,

– призналась жена Павлика.

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Уже в инстаграм-сториз Катя Репяхова призналась, что за 9 месяцев беременности поправилась на 12 килограммов. Всего за неделю она вернулась в почти идеальную форму – увидела на весах минус 10 килограммов.

Роды жены Виктора Павлика: главное