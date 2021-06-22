Любимая 55-летнего Виктора Павлика активно ведет профиль в инстаграме и делится крайне личными деталями с почти 80-тысячной аудиторией. Она уже рассказывала, как происходили роды, а теперь опубликовала проникновенные черно-белые кадры и рассказала о первой встрече с сыном.
Стоит знать Жена Павлика ответила на обвинения в ее пиаре на родах
Катя Репяхова не скрывает, что ее первые роды были тяжелыми. От боли она едва понимала врачей и "была в другом пространстве". Когда в 2:40 ей положили сына на грудь, она расплакалась, а потом долго разговаривала с ним.
Нас оставили на 2 часа вдвоем. Миша поднял голову и очень внимательно меня рассматривал. Сказать, что это счастье – не сказать ничего. Невозможно сравнить ни с чем. Первое прикосновение и запах от Миши я не забуду никогда,
– призналась жена Павлика.
Для просмотра всех фото листайте вправо
Уже в инстаграм-сториз Катя Репяхова призналась, что за 9 месяцев беременности поправилась на 12 килограммов. Всего за неделю она вернулась в почти идеальную форму – увидела на весах минус 10 килограммов.
Роды жены Виктора Павлика: главное
- В роддом Катя Репяхова попала после празднования 27-летия. День рождения блогерша отмечала 13 июня, а сына родила ночью 15 июня.
- Виктор Павлик, который всю ночь был рядом с женой, быстро прокомментировал появление на свет четвертого ребенка. Он заверил, что Михасик похож на него.
- По случаю рождения малыша певец сделал любимой драгоценный подарок – золотое кольцо с фианитом.
- Хотя на следующий день после родов Кате Репяховой стало хуже и она оказалась под капельницей, на третий день ее с сыном выписали домой.