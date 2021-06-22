Кохана 55-річного Віктора Павліка активно веде профіль в інстаграмі та як блогерка ділиться вкрай особистими деталями з майже 80-тисячною аудиторією. Вона вже розповідала, як відбувались пологи, а тепер опублікувала проникливі чорно-білі кадри та розповіла про першу зустріч з сином.

Варто знати Дружина Павліка відповіла на звинувачення щодо її піару на пологах

Катя Реп'яхова не приховує, що її перші пологи були важкими. Від болю вона ледь розуміла лікарів і "була десь в іншому просторі". Коли о 2:40 їй поклали сина на груди, вона розплакалася, а тоді довго розмовляла з ним.

Нас залишили на 2 години вдвох. Мишко підняв голову й дуже уважно мене розглядав. Сказати, що це щастя – не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик і запах від Мишка я не забуду ніколи,

– зізналась дружина Павліка.

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Уже в інстаграм-сторіс Катя Реп'яхова зізналась, що за 9 місяців вагітності погладшала на 12 кілограмів. Всього за тиждень вона повернулась у майже ідеальну форму – побачила на вагах мінус 10 кілограмів.

Пологи дружини Віктора Павліка: головне