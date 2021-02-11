Дружина мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вкотре зачарувала елегантним образом. Для чергового інтерв'ю дівчина обрала темно-синій костюм.

Судячи з геологації, яка зазначена в дописі Олександри, вона побувала в Міністерстві освіти і науки України. Дівчина взяла інтерв'ю в одного з чиновників. Для розмови обрала вишукане вбрання.

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Елегантний look Олександри Кучеренко

Дружина Дмитра Комарова постала перед камерами в елегантному костюмі темно-синього кольору. Вбрання складалося з широких штанів і стильного подовженого піджака, який Олександра не застібала. Також дівчина одягнула білу блузку. Струнку талію підкреслив широкий чорний пояс. Такий образ Кучеренко поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Волосся красуня забрала назад, зверху зробила плетіння. На обличчі був насичений макіяж з червоною помадою на губах. Довершили look лаконічні прикраси: мінімалістичний ланцюжок і сережки.



Олександра Кучеренко у синьому костюмі / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

У коментарях підписники зіркової дружини залишають компліменти, наголошуючи, що вона, як завжди, виглядає неперевершено.