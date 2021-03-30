Дружина мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилась з прихильниками новим фото. Вона продемонструвала стильний образ у пальті та блузці.

Дружина відомого українського ведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко щоразу підкорює мережу гарними фото. Днями вона показала новий стильний образ.

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Образ Олександри Кучеренко

Журналістка позувала перед камерою у синій обтислих штанах та оригінальній яскраво-червоній блузці з поясом, що підкреслив тендітну фігуру. Зверху Олександра Кучеренко накинула синє клітчасте пальто, що вдало доповнювало аутфіт.

Образ зірка доповнила тонким золотим ланцюжком з підвіскою на шиї. Також вона прикрасила руку сріблястим тонким браслетом. Олександра вирівняла волосся та розпустила його, закинувши за спину.

На обличчі телеведуча зробила легкий макіяж, що завершував загальний look. Вона підкреслила очі тонкими чорними стрілками, а губи нафарбувала ніжно-червоною помадою.

Обожнюю понеділки! Скільки на них завжди покладають надій. Якщо ви досі сумніваєтеся, чи починати щось, – сьогодні саме той час! Може і весна почує,

– підписала знімок Кучеренко.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Шанувальників дружини Дмитра Комарова зачарував новий образ. Вони поділилися враженнями у коментарях: